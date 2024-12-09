Doğan Cem, ailesiyle ilgili sırrı ilk kez açıkladı: Ne utanıyorum ne üzülüyorum

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Netanyahu, Esad\'ın devrilmesine çok sevindi! İlk açıklamasında bir de çağrısı var

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve bu sayede adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğan Cem, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"NE UTANIYORUM, NE DE ÜZÜLÜYORUM"

Aile fotoğrafını paylaşan ünlü müzisyen, takipçilerinin anne ve babasıyla arasındaki yaş farkına dikkat çekmesi üzerine "Bir kere açıklayacağım ve bir daha açıklamayacağım" diyerek şu açıklamayı yaptı: "Öncelikle bu konuda ne utanıyorum ne de üzülüyorum, sadece herkesin merakını gidermek istiyorum. Annemle ve babamla yaş farkımın dikkat çektiğini biliyorum ve sürekli yorumlarda 'Annen seni ne zaman doğurdu?' gibi soruları alıyorum.

"BENİ BİR KERE BİLE İNCİTMEDİLER"

Evet, annem beni doğurmadı. Ben evlatlık olduğum gerçeğiyle yıllar önce yüzleştim. Keşke bu gerçeği onlardan öğrenmiş olsaydım ama bir kuzenimden öğrendim. O zamanlar biraz üzüldüm belki ama zamanla şunu fark ettim: Onların öz çocuğu olsaydım, bundan daha fazlası olamazdı. Beni bir kere bile incitmediler, hor görmediler.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK ŞANSI..."

Babamın anneme, annemin babama karşı bir sevgisizliğini ya da saygısızlığını hiç görmedim. Ailemde hep sevgi, saygı ve güven vardı. Bugün çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim: Hayatımın en büyük şansı, onların çocuğu olmaktır."

İşte Doğan Cem'in o paylaşımı;