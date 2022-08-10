Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi - Son Dakika
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Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi

10.08.2022 19:02
Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy, yeni yaşına sevdikleriyle birlikte Bodrum'da girdi. Ersoy'a verilen doğum günü hediyesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Ailesi, yakın dostları ve sanatçı Gökhan Sezen'le birlikte Bodrum Kumbahçe'deki Artemis Otel'in deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan Muazzez Ersoy'un doğum günü pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti.

Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

180 BİN EURO'LUK ROLEX

Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı Rolex saat dikkat çekerken ısrarlara rağmen Ersoy, saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi.

Özel yapım Rolex saatin değerinin 180 bin euro olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Muazzez Ersoy, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi - Son Dakika

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