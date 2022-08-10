Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

Kaynak: Snob Magazin

Muazzez Ersoy, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi - Son Dakika

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