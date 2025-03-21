Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor - Son Dakika
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Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle hafızalarda yer edinen Hayal Köseoğlu şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor. Ünlü oyuncu aynı dizideki rol arkadaşıyla aşkını ilan etti.

21.03.2025 12:32
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'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum', 'Mucize Doktor' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu özel hayatıyla gündeme geldi.

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

DUDAK DUDAĞA POZ

Ünlü ismin dizideki rol arkadaşı Nezir Çınarlı ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayal Köseoğlu paylaşımına "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düştü. İkilinin sosyal medya paylaşımları büyük ilgi gördü. Nezir Çınarlı projeye veda eder etmez Hayal Köseoğlu dudak dudağa bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

İşte ikilinin o paylaşımları;

Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor
Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor

Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dudak dudağa pozla duyurdular! Hayal Köseoğlu, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ismail:
    hepimiz merakla bekliyorduk bu haberi akşam kutlamalara başlıyoruz 61 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    verişka 12 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Bu ulkede 1927 yilinda 200 bin yahudi 800 bin ermeni sessiz sedasiz biranda turk adi ve soyadini aldilar der susarim varin siz anlayin.. 10 1 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Oğlum senin bacın değilmiydi dizide bu nasıl aşık olursun 8 0 Yanıtla
  • USTA BİRİ:
    eskiler edep diye birşeyden söz ederlerdi nolduda eskide kaldı o 0 0 Yanıtla
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