Dilan Çıtak'tan düğün itirafı: Bazı dostlarıma çok kırgınım - Son Dakika
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Dilan Çıtak'tan düğün itirafı: Bazı dostlarıma çok kırgınım

02.11.2022 13:59

8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile nikah masasına oturmasının ardından ilk kez görüntülenen İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, "Düğünüme gelmeyen bazı dostlarıma çok kırgınım" deyip depresyon itirafıyla da dikkat çekti.

Levent Dörter ile evlenen Dilan Çıtak, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Dilan Çıtak, "Düğün o kadar akıcı geçti ki o güne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Heyecanla düğün videolarını bekliyoruz. Evlendik mi yoksa evlenmedik mi anlamış değiliz. 'Acaba geçen hafta evlenenler arkadaşımız mıydı?' diyoruz" açıklamasını yaptı.

"DEPRESYONA GİRDİM"

"Evlendikten sonra ilk bir hafta depresyona girdim" diyen Çıtak, "Bu arada size ufak bir sitemim olacak. Beni çok kilolu çekmişsiniz. Kıyafetim hakkında yapılan eleştirilerde hiç hoş değildi" ifadelerini kullandı.

Düğün Sonrası Dilan Çıtak'tan kırgınlık itirafı geldi

"BABAM KENDİNE YAKIŞANI YAPTI"

İbrahim Tatlıses, oğlu İdo'nun düğününde gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Tatlıses Dilan Çıtak'a da aynı şekilde altın kemer takmıştı. Bu konuyla ilgili gelen sorulara cevap veren Dilan Çıtak, "Babam kendine yakışanı yaptı ve bizi onore etti. Babam çocuklarını ayırmaz" dedi.

Düğün Sonrası Dilan Çıtak'tan kırgınlık itirafı geldi

"ONLARA ÇOK KIRILDIM"

Bazı dostlarına kırgın olduğunu ifade eden Çıtak, "Düğünüme gelmeyen bazı dostlarıma yüz yüze geldiğimizde sitemlerimi ileteceğim. Onlara çok kırıldım" dedi.

Düğün Sonrası Dilan Çıtak'tan kırgınlık itirafı geldi
Düğün Sonrası Dilan Çıtak'tan kırgınlık itirafı geldi
Düğün Sonrası Dilan Çıtak'tan kırgınlık itirafı geldi
Kaynak: Snob Magazin
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dilan Çıtak'tan düğün itirafı: Bazı dostlarıma çok kırgınım - Son Dakika

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