Altın Palmiye Töreni'nde Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören, Bircan Bali ve Arto Dalga kendilerini ön sıraya aldırdı - Son Dakika
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Altın Palmiye Töreni'nde Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören, Bircan Bali ve Arto Dalga kendilerini ön sıraya aldırdı

20.12.2022 13:25

Altın Palmiye Töreni'nde ödül alanlar arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto Dalga arasında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Geceyi arka sıralardan izleyen Bali ve Arto, Serengil'in protokolde oturduğunu görünce görevlilerle konuşarak kendilerini ön sıraya aldırdı.

Haberler.com/Özel Altın Palmiye Ödülleri'nin 9'ncusu dün akşam görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Ödül alan programlar arasında yer alan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları arasında yaşananlar dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında kavga eden Bircan Bali ve Seren Serengil ayrı bölümlerde oturdu. Durumdan rahatsız olan Bircan Bali ve Arto Dalga'nın yaptıkları dikkat çekti.

BALİ VE ARTO ÖNCE ARKADA OTURDU

Seren Serengil, "Yılın Televizyon Yıldızı" ödülünü almak için geceye geldi. Salona sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile giriş yapan Serengil'in protokole oturdu. Programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto, etkinliğin başında arka sıralarda otururken, Serengil'in protokole oturmasının ardından görevlilerle iletişime geçti.

Ödül töreninde gerginlik! Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören Bircan Bali ve Arto Dalga hemen harekete geçti

DAHA SONRA PROTOKOLE OTURDULAR

Bali ve görevliler arasında yapılan kısa görüşmenin ardından iki isim de protokolde kendisine yer buldu. Ancak yine de Serengil ve Bali'nin birbirlerine uzak oturdukları görüldü.

Ödül töreninde gerginlik! Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören Bircan Bali ve Arto Dalga hemen harekete geçti
Ödül töreninde gerginlik! Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören Bircan Bali ve Arto Dalga hemen harekete geçti
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Seren Serengil, Bircan Bali, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Altın Palmiye Töreni'nde Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören, Bircan Bali ve Arto Dalga kendilerini ön sıraya aldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Palmiye Töreni'nde Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören, Bircan Bali ve Arto Dalga kendilerini ön sıraya aldırdı - Son Dakika
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