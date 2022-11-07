Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı

07.11.2022 11:46

Mersin'de kendisine ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız olan Zeynep Bastık konseri yarıda bıraktı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili sitemde bulunan şarkıcı, "Yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri erken bitirdim" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda dansları ve sesiyle adından sıkça söz ettiren Zeynep Bastık, dün akşam Mersin'de sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını okuyan Bastık'ın konseri tatsız bitti.

"YARALANMAKTAN KIL PAYI KURTULDUM"

Sahnede seyircilerden yüzüne lazer ışık tutulmasından rahatsız olan şarkıcı, sevenlerini uyardı. Işığın ardından sahneye pet şişe atılmasıyla sinirlenen Bastık, son 3 şarkı kala konserini bitirdi. Konserinde yaşadığı talihsiz anların ardından Instagram hesabından açıklama yapan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Dün akşamki konserimiz harika başlayıp, belli bir yere kadar da harika devam etti. Fakat gece daha sonra ikazlarımıza rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtulduğum sahneye atılan su şişesiyle devam etti."

Sahnede yüzüne pet şişe fırlatılan Zeynep Bastık, konserini yarıda kesti

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE ETTİM"

"Açıkçası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son 3 şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor."

Sahnede yüzüne pet şişe fırlatılan Zeynep Bastık, konserini yarıda kesti

"EVİME KORKUNÇ ANILARLA DÖNMEK YARALADI"

"Bu bir sevgi gösterisi mi? 'Sahneden in' deme şekli mi? Bizi stres topu olarak mı görüyor bazıları? Kafamda bir sürü soru. Birçok sanatçı arkadaşımın da başına geldiğini biliyorum, görüyorum bir süredir. Ne acı... Sizinle her yerde şarkılarımızı söylemek için can atarken, evimize bu korkunç anılarla dönüyor olmak emin olan bizi derinden yaralıyor. Çözümü nedir bilmiyorum. Ama son derece üzgün ve kırgın olduğumu söylemek istedim. Tekrar geri kalan tüm sevenlerimden özür dilerim. Dün söylediğim gibi daha makul zamanlarda ve şartlarda tekrar görüşmek üzere."

Sahnede yüzüne pet şişe fırlatılan Zeynep Bastık, konserini yarıda kesti
YORUMLAR
500
Eşinin ayağını yıkayıp öptüğü anları paylaşan Dilan Polat tepki gördü Eşinin ayağını yıkayıp öptüğü anları paylaşan Dilan Polat tepki gördü Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı Ünlü televizyon yıldızının otel odasında verdiği poz, hayranlarının kafasında soru işareti yarattı

Zeynep Bastık, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı
12:03 Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı
12:00 Şarkıcı Esra Özmen eşiyle ilginç hikayesini anlattı: Rüyamda aşık oldum, doğaüstü bir olaydı
11:33 Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı
11:33 Bakan Muş açıkladı: İhracat, 2022 Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 15,4 yükselerek 209,5 milyar dolar oldu
11:22 Vatandaşa çok kötü haber! İstanbul'da ekmeğe dev bir zam geliyor
11:17 Boca Juniors, 11 kırmızı kartın görüldüğü karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandı
10:51 Mehmetçik, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
10:17 Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelininin acı feryatları apartmanı yıktı!
10:06 Sosyal konut projesinde ilk kura çekimi Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi! İşte sıradaki 10 il...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 12:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yüzüne pet şişe fırlatılan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konserini yarıda bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement