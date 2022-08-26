Ölümden dönen İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: İdo yangın tüpü bulup alevleri söndürdü

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Araçtan sıkışan Tatlıses, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından yaralanan şarkıcı, hastaneden çıktıktan sonra sahneye çıktı.

"KAZA YAPTIK ARABA ALEV ALDI"

İki ayağı alçıya alınan İbrahim Tatlıses, bir eğlence mekanında sevenleriyle buluştu. Sahneye tekerlekli sandalye ile çıkan Tatlıses, kaza anını anlattı. Sıkıştığı araçtan kurtarılan ünlü isim, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içerisindeydim. Ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.

Diğer yandan İbrahim Tatlıses'in taburcu olmadığı, konserden sonra hastaneye dönerek tedavisine devam edeceği belirtildi.