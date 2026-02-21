Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi

Netflix'in popüler yapımlarından The Night Agent'ın 3. sezon galası dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Shawn Ryan, galaya Beşiktaş atkısıyla katıldı. Siyah-beyaz atkı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SİYAH- BEYAZ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Galada objektiflere yansıyan görüntülerde Ryan'ın boynunda Beşiktaş renklerini ve logosunu taşıyan atkı yer aldı. Bu detay özellikle Türk izleyiciler ve Beşiktaş taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu tercihi "Türkiye'ye jest" olarak yorumladı.

TÜPRAŞ STADINDA KOVALAMACA SAHNESİ

Yapımcının bu atkıyı takmasının ise bir anlamı var. Dizide bir kovalama sekansının, Tüpraş Stadyumu'nda geçmesi üzerine Ryan'ın bu jesti yaptığı belirtiliyor.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaş camiası ve dizi hayranları, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaparak Ryan'a teşekkür mesajları iletti.

Siyah-beyazlı kulübe yönelik bu sürpriz jest, spor ve televizyon dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.