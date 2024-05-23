Dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin\'e destek verdi

Cate Blanchett, Cannes Film Festivali'nde The Apprentince filminin galasına katılarak Filistin'e destek verdi. Elbisesinin kuyruğunda bulunan yeşil-beyaz bayrakla Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olduğunu gösterdi.

23.05.2024 13:13
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Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi, Elizabeth, Babil ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerle tanınan dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

The Apprentince filminin galasına katılan usta oyuncu şıklığıyla dikkat çekerken Filistin mesajıyla da adından söz ettirdi.

Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalayan isimlerden biri olan Blanchett, kırmızı halıda siyah uzun elbisesiyle yürüdü.

Oyuncu poz verdiği esnada elbisenin kuyruğundaki yeşil-beyaz bayrakla Filistin'e destek verdi.

Cannes'a damga vuran kıyafet! Dünyaca ünlü oyuncu, elbisesiyle Filistin'e destek verdi

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi - Son Dakika

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