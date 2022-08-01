Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi - Son Dakika
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Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi

01.08.2022 09:29

ABD'li pop yıldızı Lady Gaga'nın verdiği konserde ilginç bir an yaşandı. Seyircilerin arasından Gaga'ya doğru fırlatılan cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi. O anların kayıt altına alındığı video sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı müzikle, oyunculuktaki başarısı ve ikonik tarzıyla dikkat çeken Lady Gaga, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi

Lady Gaga'nın bir konserinde çekilen bir videonun paylaşılmasıyla ilginç detay ortaya çıktı.

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi

Lady Gaga'nın konserinde çekilen bir görüntü, ünlü şarkıcının sahnedeyken yabancı cisim atılmasına karşı görünmeyen bir kalkanla korunduğunu gösterdi.

Lady Gaga'nın konserinde sahneye atılan cisim görünmeyen kalkan tarafından engellendi
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Lady Gaga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi - Son Dakika
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