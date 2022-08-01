Lady Gaga'ya konser verdiği sırada fırlatılan yabancı cisim görünmeyen bir kalkan tarafından engellendi

Yaptığı müzikle, oyunculuktaki başarısı ve ikonik tarzıyla dikkat çeken Lady Gaga, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Lady Gaga'nın bir konserinde çekilen bir videonun paylaşılmasıyla ilginç detay ortaya çıktı.

Lady Gaga'nın konserinde çekilen bir görüntü, ünlü şarkıcının sahnedeyken yabancı cisim atılmasına karşı görünmeyen bir kalkanla korunduğunu gösterdi.