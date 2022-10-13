Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim - Son Dakika
Üye Girişi

Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim

13.10.2022 09:53

TikTok hesabından bir paylaşım yapan 64 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın elindeki pembe iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videoya, "Eğer ıskalarsam eşcinselim" notunu eklemesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren pop ikonu Madonna, yaptığı TikTok paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"EĞER ISKALARSAM EŞCİNSELİM"

Ünlü şarkıcı, pembe renkteki iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunu paylaştı. Paylaşımına "Eğer ıskalarsam eşcinselim" notunu düşen yıldıza, sosyal medyadaki hayranlarından binlerce yorum yağdı.

Pop yıldızı Madonna, pembe iç çamaşırıyla çektiği videoda eşcinsel olduğunu duyurdu

"TRENDELERE AYAK UYDURMAK İÇİN BÖYLE DAVRANIYOR"

Bazı hayranları, Madonna'nın TikTok trendlerine ayak uydurmak için böyle bir video çektiğini öne sürerken kimileri şarkıcının cinsel yönelimine dair bir açıklama yaptığını düşünüyor.

Pop yıldızı Madonna, pembe iç çamaşırıyla çektiği videoda eşcinsel olduğunu duyurdu
Pop yıldızı Madonna, pembe iç çamaşırıyla çektiği videoda eşcinsel olduğunu duyurdu
Pop yıldızı Madonna, pembe iç çamaşırıyla çektiği videoda eşcinsel olduğunu duyurdu
Pop yıldızı Madonna, pembe iç çamaşırıyla çektiği videoda eşcinsel olduğunu duyurdu
YORUMLAR
500

Madonna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim - Son Dakika


Son Dakika
10:33 2023'te çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Elon Musk, günde 1 milyon dolarlık satış yaptı!
10:08 Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Pfizer yetkilisinin itirafı sosyal medyada olay oldu
10:03 Çip krizi Intel'i de vurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacak
10:02 Kılıçdaroğlu'nun acı günü! ABD'de bulunan CHP lideri cenazeye katılamadı
09:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım
09:53 Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim
09:52 Muhalefet vekillerinin protestosuna neden olan, tartışmaların odağındaki Basın Kanunu'nun 29. maddesi neleri kapsıyor? İşte detaylar...
09:47 Kardeşini katleden Afgan şahsın tercümanına jiletle saldıran Esat Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Tercümanı, sanık zannettim
09:43 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu: Bu kadar savrulma olmaz ki
09:36 Ev halini paylaşan Defne Samyeli'nin kasları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 10:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement