Madonna'dan çok konuşulan paylaşım: Eğer ıskalarsam eşcinselim

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren pop ikonu Madonna, yaptığı TikTok paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"EĞER ISKALARSAM EŞCİNSELİM"

Ünlü şarkıcı, pembe renkteki iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunu paylaştı. Paylaşımına "Eğer ıskalarsam eşcinselim" notunu düşen yıldıza, sosyal medyadaki hayranlarından binlerce yorum yağdı.

"TRENDELERE AYAK UYDURMAK İÇİN BÖYLE DAVRANIYOR"

Bazı hayranları, Madonna'nın TikTok trendlerine ayak uydurmak için böyle bir video çektiğini öne sürerken kimileri şarkıcının cinsel yönelimine dair bir açıklama yaptığını düşünüyor.