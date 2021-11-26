Türkiye Deri Konfeksiyonu Derneği'nin(TDKD) düzenlediği Leather&Fur Fuarı, 2 Aralık'ta Antalya'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. İhracat ve üretim odaklı çalışan sektörün küresel boyuttaki buluşma noktası olan fuara 15 ülkeden 1200 alımcı katılacak.

Briana şarkılarıyla eğlenecekler

Antalya Kaya Palazzo Resort'ta yapılacak fuarın bu seneki yıldızı 'Lost in İstanbul' şarkısı ile ülkemizde de tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Brianna olacak. Türk yapımı deri ceketleri çok seven ve İstanbul aşığı olan şarkıcı, fuara katılan yerli ve yabancı davetlileri şarkılarıyla coşturacak.

Ünlü modellerle podyuma çıkacak

Fuar kapsamında düzenlenecek defilede ise 2019 Best Model of the World Derya Ekşioğlu, 2021Miss Europe 3.'sü Duygu Çakmak, Türkan Geyik, Melike Yalnız, Simge Ünal ve Seviye İkbal Tulgar gibi ünlü modeller podyuma çıkacak. Defilede mankenlerle podyumda yürüyecek olan Brianna, Türkiye'de üretilen dünyanın en kaliteli ve Yeni deri koleksiyonunu bütün dünyaya sunacak.