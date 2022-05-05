Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu - Son Dakika
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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu

05.05.2022 00:44

Londra'daki bir konserinin ardından arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Dua Lipa, anın tadını çıkardı. Bu sırada bir arkadaşının Dua Lipa'nın göğüslerini ellemesi ise olay yarattı. Fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Londra'da konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendiren Lipa daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Londra gecelerine karıştı.

ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğrafı nedeniyle olay yarattı.

GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerine dokunduğu görüldü. Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi. Bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken, bazıları da eleştiride bulundu.

İşte Lipa'nın o fotoğrafı:

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu
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Dua Lipa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu - Son Dakika


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