Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa çılgınlar gibi eğlendi, arkadaşının göğüslerine dokunması olay oldu - Son Dakika

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Londra'da konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarını hayranları için seslendiren Lipa daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Londra gecelerine karıştı.

ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

Lipa, bir grup arkadaşı ve ekibiyle birlikte doyasıya eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar parti yapan Lipa, eğlence anında çekilen fotoğrafı nedeniyle olay yarattı.

GÖĞÜSLERİNE DOKUNDU

Dua Lipa'nın dans ettiği sırada bir arkadaşının ünlü şarkıcının göğüslerine dokunduğu görüldü. Dua Lipa'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa çok sayıda yorum geldi. Bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken, bazıları da eleştiride bulundu.

İşte Lipa'nın o fotoğrafı: