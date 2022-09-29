Kanye West'ten şok hamle! Eski eşi Kim Kardashian'ın annesini Instagram'da profil fotoğrafı yaptı

2014 yılında nikah masasına oturan rapçi Kanye West ile şov yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz sene boşandı. Ayrıldıktan sonra yeni sevgilileriyle hayatlarına devam eden çiftten West, dikkat çeken bir hamlede bulundu.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN FOTOĞRAFINI KULLANDI

ABDli rapçi Kanye West, resmi Instagram hesabının profil fotoğrafına eski kayınvalidesi Kris Jenner'ı koydu. 17.4 milyonu aşkın takipçisi olan West, profil fotoğrafına ithafen yaptığı paylaşımda "Kris'i saygı ve barış düşüncesiyle paylaştım. Hadi hikayeyi değiştirelim" ifadelerine yer verdi.

KARDASHIAN'IN AİLESİNİ HEDEF ALMIŞTI

Eski eşinin ailesiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen West, daha önce de Kris Jenner'ın iki kızı Kim ve Kylie'yi Playboy'a poz vermesi için zorladığını ileri sürmüştü. Bununla yetinmeyen rapçi, Kylie'nin asistanı Victoria Villarroel'ın fotoğrafını paylaşarak "Kris'in kim ve Kylie'ye yaptığı gibi seni de Playboy yapmasına izin verme'" demişti.