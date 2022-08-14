Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı

Gittiği her yeri platformunda canlı yayınlayan Twitch yayıncısı Jay Streazy, kız arkadaşıyla İstanbul'a geldi. Ünlü yayıncı bu arada unutamayacağı bir olay yaşadı.

GÜL ALMASI İÇİN ISRAR ETTİ

Dünyadaki popüler yerleri gezip tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy bir mekanda oturup yemek siparişi verdi. O anları canlı yayınlayan yayıncının yanına gül satan küçük bir çocuk geldi. Yayıncıdan gül almasını isteyen çocuğun ısrarları işe yaramadı. Streazy, "Hayır" işaretiyle çocuğun uzaklaşmasını istese de başarılı olamadı. Israrında devam eden çocuk bir ara yayıncının koluna sarıldı.

KOLUNDAN ISIRDI

Çocuğun bu hareketinden dolayı hoşnut olan Jay Streazy de aynı şekilde karşılık verdi. Yayıncının koluna sarılır gibi yapan küçük çocuk Streazy'nin kolunu ısırdı. O anlar ise canlı yayına damga vurdu.