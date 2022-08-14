Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı - Son Dakika
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Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı

14.08.2022 15:01

Dünyadaki turistik yerleri gezip takipçilerine canlı yayınla tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da gerçekleştirdiği yayın sırasında çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısrıldı.

Gittiği her yeri platformunda canlı yayınlayan Twitch yayıncısı Jay Streazy, kız arkadaşıyla İstanbul'a geldi. Ünlü yayıncı bu arada unutamayacağı bir olay yaşadı.

GÜL ALMASI İÇİN ISRAR ETTİ

Dünyadaki popüler yerleri gezip tanıtan Twitch yayıncısı Jay Streazy bir mekanda oturup yemek siparişi verdi. O anları canlı yayınlayan yayıncının yanına gül satan küçük bir çocuk geldi. Yayıncıdan gül almasını isteyen çocuğun ısrarları işe yaramadı. Streazy, "Hayır" işaretiyle çocuğun uzaklaşmasını istese de başarılı olamadı. Israrında devam eden çocuk bir ara yayıncının koluna sarıldı.

Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yaptığı yayın sırasında çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı

KOLUNDAN ISIRDI

Çocuğun bu hareketinden dolayı hoşnut olan Jay Streazy de aynı şekilde karşılık verdi. Yayıncının koluna sarılır gibi yapan küçük çocuk Streazy'nin kolunu ısırdı. O anlar ise canlı yayına damga vurdu.

Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da yaptığı yayın sırasında çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
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Son Dakika Magazin Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı - Son Dakika
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