Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Channel 4'un daha yayına girmeden tartışma yaratan yeni flört programı Virgin Island, pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi ancak izleyicilerden gelen tepkiler sert oldu.

CİNSEL İLİŞKİ UZMANLARI EŞLİK EDİYOR

Program, daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş 12 yetişkinin Hırvatistan'daki izole bir tesiste bir araya gelerek, hem birbirleriyle yakınlık kurmayı hem de içsel engellerini aşmayı amaçladıkları bir süreci konu alıyor. Profesyonel cinsel ilişki uzmanları eşliğinde gerçekleşen bu yolculukta katılımcılara rehberlik sağlanıyor.

ORTADA NE ÖDÜL VAR NE DE ELEME SİSTEMİ

Ancak bu bir yarışma değil; ortada ne ödül var ne de geleneksel bir eleme sistemi. Asıl odak bireysel gelişim ve mahremiyetle yüzleşme olarak lanse ediliyor.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İlk bölümde izleyiciler, farklı korkuları ve geçmiş deneyimsizlikleri olan yarışmacılarla tanıştırıldı. 29 yaşındaki biseksüel bir resepsiyonist olan Taylor'ın başka bir yarışmacıyla göz teması kurarken ağlaması ve 28 yaşındaki Zac'in ilk oturumda partneriyle cinsel deneyim yaşama konusundaki istekliliği, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BAKİR OLMAK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda, program "sömürücü", "etik dışı" ve "rahatsız edici" olarak nitelendirildi. Bir izleyici, "Bakir olmak utanılacak bir şey değil" derken, bir diğeri "Bu program beni ciddi anlamda huzursuz ediyor, terapistler çok tuhaf" yorumunu yaptı.

Yarışmadan kareler;