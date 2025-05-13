Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın - Son Dakika
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Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

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Channel 4'un yeni flört programı Virgin Island, ilk bölümüyle büyük tepki topladı. Hiç cinsel deneyimi olmayan 12 kişinin Hırvatistan'daki bir merkezde yakınlık kurma görevleriyle mahremiyet sorunlarını aşmaya çalıştığı program, izleyiciler tarafından ''rahatsız edici'' ve ''sömürücü'' bulundu.

13.05.2025 16:54
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Channel 4'un daha yayına girmeden tartışma yaratan yeni flört programı Virgin Island, pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi ancak izleyicilerden gelen tepkiler sert oldu.

CİNSEL İLİŞKİ UZMANLARI EŞLİK EDİYOR

Program, daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş 12 yetişkinin Hırvatistan'daki izole bir tesiste bir araya gelerek, hem birbirleriyle yakınlık kurmayı hem de içsel engellerini aşmayı amaçladıkları bir süreci konu alıyor. Profesyonel cinsel ilişki uzmanları eşliğinde gerçekleşen bu yolculukta katılımcılara rehberlik sağlanıyor.

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

ORTADA NE ÖDÜL VAR NE DE ELEME SİSTEMİ

Ancak bu bir yarışma değil; ortada ne ödül var ne de geleneksel bir eleme sistemi. Asıl odak bireysel gelişim ve mahremiyetle yüzleşme olarak lanse ediliyor.

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İlk bölümde izleyiciler, farklı korkuları ve geçmiş deneyimsizlikleri olan yarışmacılarla tanıştırıldı. 29 yaşındaki biseksüel bir resepsiyonist olan Taylor'ın başka bir yarışmacıyla göz teması kurarken ağlaması ve 28 yaşındaki Zac'in ilk oturumda partneriyle cinsel deneyim yaşama konusundaki istekliliği, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

"BAKİR OLMAK UTANILACAK BİR ŞEY DEĞİL"

X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan paylaşımlarda, program "sömürücü", "etik dışı" ve "rahatsız edici" olarak nitelendirildi. Bir izleyici, "Bakir olmak utanılacak bir şey değil" derken, bir diğeri "Bu program beni ciddi anlamda huzursuz ediyor, terapistler çok tuhaf" yorumunu yaptı.

Yarışmadan kareler;

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Hırvatistan, Televizyon, Channel 4, Yarışma, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Serkan seyis:
    kabahat böyle bir terbiyesizliği haber diye yapanlarda. 171 7 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım:
    yorumum şu son dakika böyle şeyleri yayınlama siz sosyal sosyal medya yöneticilerine çok büyük iş düşüyor ahlakı bozmaya yönelik lütfen 131 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akpartili insanlar için ideal 35 62 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    adaya nasıl başvuru yapabiliriz 43 37 Yanıtla
  • mert çelik:
    acun ılıcanın yarışması sandım 53 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Tam TV8'e yakışır format. 46 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    İŞTE MEDENİYET DENİLEN AVRUPANIN GELDİĞİ SON NOKTA...EDEP YOK AHLAK YOK...AR NAMUS ZERRESİ YOK...AMA MEDENİYET ...TEKNOLOJİ..VE EĞİTİM...MÜSTEHCENLİK İSTEMEDİĞİNİZ KADAR...... 19 6 Yanıtla
  • Asil280721&:
    Bizim ülkemizde böyle bir şey olsa o adayı yıkarlar ama Sip..le yıkarlar 20 4 Yanıtla
  • çiüçiü:
    ahlaksızlık bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılıyor.devlet bu işi ciddiye almalı 15 0 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    ah ah ben güççükkene valide o brazil pembe dizileri izlerdi rosalinda sonra maria mercedes fernando bilmem ne kusura bahmayın aklımda kalanlar bunlar sora gider namazını eda ederdi burayada gelsün nolür özledük inşallah meclisden geçer ASDFASDF 2 8 Yanıtla
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