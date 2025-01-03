Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali sosyal medyayı salladı

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Survivor All Star kadrosuna yeni dahil olan bir isim hem adayı hem de sosyal medyayı karıştırdı. Sema Aydemir, düşmanı olan o ismi görünce neye uğradığını şaşırdı.

03.01.2025 10:34  Güncelleme: 10:51
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Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8'de ekrana gelen Survivor All Star 2025 büyük bir heyecanla başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımları oluşturulurken, kıyasıya mücadelenin ayak sesleri de geldi.

SEMA AYDEMİRHAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Acun Ilıcalı yeni bölüm konseyinde kadroya yedek yarışmacılardan birinin dahil olduğunu açıkladı. O ismin konsey alanına giriş yapmasıyla ortalık karıştı. Sema Aydemir, geçen sezon fiziksel şiddete varan bir kavga ettiği Pınar Saka'yı görünce morali bozuldu.

Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali sosyal medyayı salladı

Pınar Saka, yarışmaya gelir gelmez "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Herkes için geçerli değil, herkesi güzel günler beklemiyor. Bazılarının aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum" diye konuştu. Sema ise yanıt olarak "Ya sabır ya selamet" dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntüler sonrası sosyal medyada yüzlerce yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.

Düşmanıyla Survivor\'da karşılaşan Sema Aydemir\'in hali sosyal medyayı salladı

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Son Dakika Magazin Düşmanıyla Survivor'da karşılaşan Sema Aydemir'in hali sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • murat atmaca:
    acun Ilıcalı hem kavga istemiyorum diyor,,hemde birinin kavgalı olduğu biriyi dahil ediyor... acunn acunn,;;))) 33 1 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Acun hiçbir zaman kavgadan kinden beslenmez, reyting kaygısı gütmez (!) 13 11 Yanıtla
  • Yildiray:
    Her zamanki gibi kutuplaştıran Acun reyting de reyting 21 2 Yanıtla
  • Ferhat Akbulak:
    bu pınar tam bir facia 13 3 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Kaostan beslenen adam Macun. 9 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bu yarısmayı ızleyınce ınsanlardan soguyup tek takılıyorum 8 1 Yanıtla
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