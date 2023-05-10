Duy Beni dizisinde oynayan 30 yaşındaki Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Duy Beni dizisinde oynayan 30 yaşındaki Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo verdi

10.05.2023 15:09

Duy Beni dizisindeki Emine bilinen 30 yaşındaki Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo verdi. Tüp mide ameliyatıyla adeta kılık değiştiren Özşişman, iç çamaşırsız pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Başrollerini Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Sümeyye Aydoğan, Burak Can, Utku Coşkun ve Berk Hakman gibi isimlerin paylaştığı Duy Beni dizisinde Emine rolünü oynayan Lydia Cemre Özşişman, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

35 KİLO VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kilolarından rahatsız olan 30 yaşındaki oyuncu, 5 ay önce bıçak altına yatarak tüp mide ameliyatı oldu. Hızla kilolarından kurtulan Özşişman, 5 ayda tamı tamına 35 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir imaja bürünen oyuncu, iç çamaşırsız şekilde verdiği pozlarla da adından söz ettirdi. Bir yandan da oyunculuk eğitimi almaya devam eden Lydia Cemre Özşişman, yeni projelerde yer almaya hazırlanıyor.

Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi

LYDIA CEMRE ÖZŞİŞMAN KİMDİR?

Lydia Cemre Özşişman 1 Ocak, 1996 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden başarı ile mezun olan Özşişman, bir çok tiyatro oyununda sahne aldı. İlk dizi oyunculuk deneyimini 2022 senesinde Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni isimli dizi ile yaptı.

İşte oyuncunun son hali...

Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
Duy Beni dizisinin oyuncusu Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda 35 kilo verdi
YORUMLAR
500

Helin Kandemir, Rabia Soytürk, Duy Beni, Cemre, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Duy Beni dizisinde oynayan 30 yaşındaki Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Türk futbolunda neler oluyor? Riva'da tansiyon yükseldi, başkan hakemlerle tartıştı
17:04 Muharrem İnce'den yeni açıklama! Hakkındaki kaset iddialarına ateş püskürdü: Gazeteciler, savcılar neredesiniz?
16:54 Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü
16:53 Arkadaşlarıyla eğlenirken bir anda yere yığılan güzel yarışmacı hayatını kaybetti
16:45 İbrahim Çelikkol'dan olay paylaşım! Sevgilisini öptüğü anı paylaştı
16:42 Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü
16:39 Aşka gelen İbrahim Çelikkol, sevgilisini öptüğü anı paylaştı
16:39 Dönüş yapan otomobil, yayayı altına aldı sonra tekrar üstünden geçti
16:33 Efsane hoca, "Hakkıyla yaparım" dediği TFF başkanlığına aday oluyor
16:27 Yılmaz Vural, TFF başkanlığına aday oluyor: Hakkıyla yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 17:15:34. #1.11#
SON DAKİKA: Duy Beni dizisinde oynayan 30 yaşındaki Lydia Cemre Özşişman, 5 ayda tam 35 kilo verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement