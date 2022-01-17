Ebrar Karakurt sevgilisinden ayrıldı mı?

İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla sık sık magazin sayfalarında yer alıyor. Son olarak Karakurt'un sevgilisi İmge ile ayrıldığı iddia edildi.
Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Burada sevgilisiyle sık sık fotoğraf paylaşan Karakurt'un doğum gününü sevgilisiyle kutlamaması dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem olan olayda, ikilinin birbirini takipten çıkararak, fotoğraflarını silmesi, ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
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