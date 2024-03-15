Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez\'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

Oruç Tutarken Dengeli ve Sağlıklı Beslenme Önerileri

İftar ve sahur, oruç tutanlar için günün en önemli öğünleri olduğundan, dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermek önemlidir. İftarda hızlı bir şekilde kan şekerini dengelemek için hurma gibi kolay sindirilen bir besinle orucu açabilirsiniz. İftarınızı, hafif bir çorba veya sebzeli bir çorba ile başlayarak midenizi yavaş yavaş hazırlayabilirsiniz. Ana yemeğinizde protein, karbonhidrat ve lif içeren dengeli bir öğün tercih edin. İftar sonrasında tatlıya yönelmek isterseniz, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan kaçının. Sahurda uzun süre tok kalmanızı sağlayacak protein ve lif açısından zengin besinlere odaklanın. Susuzluğu önlemek için sahurda bol miktarda su içmeyi unutmayın. Kafein içeren içeceklerden uzak durmaya çalışın. Herkesin beslenme alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden oruç tutarken sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek önemlidir.