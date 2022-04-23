Ece Erken Bakın Kiminle Görüntülendi - Son Dakika

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile bir kahvecide sohbet ederken görüntülendi.

"EREN, ŞAFAK'IN ÇOK YAKIN ARKADAŞIYDI"

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Erken, "Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak'ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur." dedi.

EVİ İZİNSİZ KİRAYA VERİLDİ

Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıklamış, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

"DAVA SÜRECİ VAR"

Erken, evle ilgili sorular karşısında "Dava süreci var. Avukatım gerekli açıklamayı yapacaktır" demekle yetindi.

Öte yandan herkes evi kimin kiraya verdiğini düşünürken Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinin satılmak üzere olan ve kaporası alınan evi kiraya verdiği iddia edildi.

CANLI YAYINDA BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Benan Kocadereli'nin adının geçtiği olayla ilgili evi daha önce öldürülen avukattan almak için kapora veren Çetin Kırışgil yayına bağlandı ve "Eski eşi mahkeme olacak dedi. Eski eşi satılan evin 2 yanında oturuyor. Ece hanımla da konuştuk vasi olarak anne atanacağı için villa, Benan Hanım'a gittik. Bekleyin dendi. Ev sonra kiraya verilmiş. 45 bin dolar verdik. 'Evi kiraya verdik 45 bin dolar kaporayı alın o zaman' demeleri lazım" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hesabında bulunan paranın da çekildiği de ortaya çıktı ama parayı kimin çektiği de bilinmiyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.