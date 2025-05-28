Ece Erken\'den Esra Erol ve Fikret Orman\'a sitem

Sunucu Ece Erken, canlı yayında yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sarstı. "Gel Konuşalım" programında konuşan Erken, yakın çevresinden biri olan Esra Erol'a yönelik sitem dolu ifadeleriyle dikkat çekti. Erken, Beşiktaş Kulübü'nün düzenlediği özel bir gecede sunuculuk yapacağına dair söz aldığını, ancak bu fırsatın son anda Esra Erol'a verildiğini ve kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Olayın ardından derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirten Erken, yaşananları şu sözlerle anlattı: " Fikret Orman'ın bana yaptığı… Hemen açıklıyorum. Eymen'in doğum gününde Esra Erol ile Fikret Orman'ı tanıştırdım. Birkaç hafta sonra o geceyi Esra sundu. Bana hiçbir bilgi verilmedi. O geceyi ajandamda özellikle boş bırakmıştım. Beşiktaş'a gönül vermiş biri olarak bu beni çok kırdı. Açıklama bile yapmadı. Bu, karakter meselesi..." diyerek sitem etti.