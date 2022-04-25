Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika
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Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu

25.04.2022 14:10

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmesinin ardından zor günler geçiren sunucu sosyal medya hesabından yayınladığı belgenin altına "Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" notunu düştü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından aldığı yeni kararı paylaştı.

ECE ERKEN REDDİ MİRAS YAPTI

Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla" ifadesini kullandı.

Ece Erken'den şaşırtan miras kararı!

EŞİNİN EVİNİN İZİNSİZ KİRAYA VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ece Erken, geçen günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söylemişti. Tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren sunucu, "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacak! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" mesajını paylaşmıştı.

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Son Dakika Magazin Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu - Son Dakika


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