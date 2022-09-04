Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi

Ece Erken, oğlu Eymen ile beraber Etiler'de bir AVM görüntülendi. Anne oğul mağazaları gezerken dünyada fenomen olan Harry Potter filminin konsept eşyalarını satan bir mağazaya girdiler. Erken, mağaza içinde büyücü kıyafetini giyerken oğlu Eymen de o anları telefon ile çekmeye çalıştı.

"EYMEN BEY YÜZÜNDEN MAHSUR KALDIK"

Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ece Erken, geçtiğimiz hafta yaşadıkları denizin ortasında jetski ile mahsur kaldıkları gün hakkında "Eymen bey yüzünden. Yunanistan'a kadar sürdü." dedikten sonra Eymen araya girerek "Bana suçlama, sen dedin. Ben biraz geriye gidelim dedim." diyerek annesine sitem etti.

EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.