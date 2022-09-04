Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi - Son Dakika
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Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi

04.09.2022 14:41

Kısa bir süre önce eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu bir saldırı sonrası kaybeden Ece Erken oğlu Eymen ile AVM'de görüntülendi. Ünlü sunucu, Harry Potter filminin konsept eşyalarını satan bir mağazada büyücü kılığına girdi. Ünlü ismin oğluyla keyifli anları kameralara yansıdı.

Ece Erken, oğlu Eymen ile beraber Etiler'de bir AVM görüntülendi. Anne oğul mağazaları gezerken dünyada fenomen olan Harry Potter filminin konsept eşyalarını satan bir mağazaya girdiler. Erken, mağaza içinde büyücü kıyafetini giyerken oğlu Eymen de o anları telefon ile çekmeye çalıştı.

"EYMEN BEY YÜZÜNDEN MAHSUR KALDIK"

Çıkışta basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Ece Erken, geçtiğimiz hafta yaşadıkları denizin ortasında jetski ile mahsur kaldıkları gün hakkında "Eymen bey yüzünden. Yunanistan'a kadar sürdü." dedikten sonra Eymen araya girerek "Bana suçlama, sen dedin. Ben biraz geriye gidelim dedim." diyerek annesine sitem etti.

Anne oğulun alışveriş keyfi! Ece Erken oğlu için büyücü oldu

EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Anne oğulun alışveriş keyfi! Ece Erken oğlu için büyücü oldu
Anne oğulun alışveriş keyfi! Ece Erken oğlu için büyücü oldu
Anne oğulun alışveriş keyfi! Ece Erken oğlu için büyücü oldu
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Kaynak: Snob Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yunanistan, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi - Son Dakika
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