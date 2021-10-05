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Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum - Son Dakika

Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum

05.10.2021 11:14

Kendisinden 35 yaş küçük olan şarkıcı Ece Ronay'a "Bu gece yanında uyumak istiyorum" diye attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, telefonunu asistanının kullandığı böyle bir mesaj atmadığını söyledi. Yaşanan olaydan sonra çok sinirli olduğunu belirten Erbil, "Yasal yollarla hakkımı arayacağım" ifadesini kullandı.

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Söz konusu mesajlarda Erbil, Ronay'a "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi ifadeler kullanıyor.

"MESAJLARI BEN ATMADIM"

Mesajları ifşa olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Erbil, şunları söyledi: "Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim."

Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Eebil'den ilk açıklama: Telefonu ben kullanmıyordum

"TELEFONUM ASİSTANIMIN ELİNDEYDİ"

"Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı. Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye mesaj atmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi ınstagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."

Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum

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Son Dakika Magazin Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum - Son Dakika
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