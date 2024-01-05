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Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor - Son Dakika
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Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor

Ece Uslu, Kara Melek, Elveda Derken, Zerda, Sevgili Geçmiş ve Karagül gibi dizilerde rol aldıktan sonra Şahane Hayatım dizisine konuk olacak. Ece Uslu, beş bölüm boyunca Şebnem'in akıl hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
05.01.2024 - 07:58,  Güncelleme: 08:03
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Kara Melek, Elveda Derken, Zerda, Sevgili Geçmiş ve Karagül gibi dizilerde rol alan Ece Uslu, FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor.

ŞEBNEM'İN AKIL HOCASI GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu, Çağrı Bayrak'ın yönettiği ve bir kadının sahip olduklarını korumak için verdiği büyük mücadeleyi anlatan dizide "Ece" rolüne hayat verecek. Ece Uslu, Şahane Hayatım'da beş bölüm boyunca çok etkili sahnelerde rol alacak ve Şebnem'in (Hilal Altınbilek) akıl hocası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Yıllar önce Karagül dizisinde rol alan Hilal Altınbilek ve Ece Uslu yeni projelerinde bir araya gelerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
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Son Dakika Magazin Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor - Son Dakika


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