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Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı - Son Dakika

Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı

23.11.2021 07:57

Geçtiğimiz hafta adı eski partneri Danilo Zanna ile aşk iddiasına karışan oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından aşka gelerek basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız Argun rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu, son olarak sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

SEVGİLİSİ KALP EMOJİSİYLE KARŞILIK VERDİ

Instagram'da 5,3 milyon takipçisi bulunan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile pozlarını "Gerçek hayat 2" notuyla paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 507 binden fazla beğeni aldı. Buğrahan Tuncer ise Eda Ece'nin paylaşımına kalp ve öpücük emojisi koydu.

Aşka gelen oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

İkilinin aşk dolu pozlarını gören İdil Fırat, Zeynep Sever Demirel, Yeliz Şar, Seda Sayan, Demet Akalın ve Danla Bilic ise yorum yaptı.

Aşka gelen oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı

DANİLO ZANNA İLE AŞK DEDİKODUSUNA KARIŞTI

2016 yılında aynı filmde rol alan Danilo Zanna ve Eda Ece'nin adı aşk dedikodularına karışmıştı. Sevgilisi varken adının aşk dedikodularına karışmasına sitem eden Ece ise "2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen 'sık sık görüşüyorlar' haberler ini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz… İnsanı mesleğinden soğutuyorlar" demişti.

Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı

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Son Dakika Magazin Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarıyla paylaştı - Son Dakika Magazin


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