Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile görkemli bir düğünle evlendi. Düğünden kısa bir süre son hamilelik müjdesi veren Eda Ece, ilk bebeğini kucağına aldı.
Daha önce yaptığı bir açıklamada bebeğine modern isimler yerine geleneksel bir isim koyacağından bahseden Eda Ece, kızına Mina İpek adını verdi. Çiftin bebeklerine kavuştuğunun müjdesi de Galatasaray Basketbol hesabından verildi. Paylaşımda "Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz. Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin Mina İpek Tuncer" denildi.
Geçtiğimiz günlerde bebeğine vereceği isimle ilgili konuşan Eda Ece, "Yeğenimden isimlere bakabilmek için sınıf listesini istedim. Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım" demişti.
Son Dakika › Magazin › Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in kızları Mina İpek dünyaya geldi - Son Dakika
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını duyurdu. Değerli oyuncu Buğrahan Tuncer ve eşi Eda Ece Tuncer'in dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.
88 yaşında hayatını kaybeden Türk sineması ve gösteri dünyasının duayen ismi Türker İnanoğlu için Tim Show Center'da anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından pek çok isim katıldı. İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, babasının cenaze törenini kendisinin planladığını belirtti. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Hande Yener'in yeni çalışması "Kafandan Bunu Çıkar" adlı şarkısı, sözü ve müziği Hande Yener düzenlemesi Misha'ya ait olup Prag Senfoni Orkestrası tarafından çalınıyor. Şarkının kapak fotoğrafı olarak Hande Yener, anne ve babasının fotoğrafını yayınlayacak. Kısa bir süre önce annesini kaybeden Hande Yener, şarkıyı annesine ithaf ettiğini belirtti ve doğum gününde hediye etmeyi planladığını söyledi.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan kadın, kalburabastı tatlısına tiki olduğundan bahsederken önce inledi sonra da titreyerek krize girdi. Neye uğradığını şaşıran Zuhal Topal da "Tövbe yarabbim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.
Salı günü hayatını kaybeden ünlü yapımcı Türker İnanoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi. İnanoğlu'nun 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, yanına taziyeye gelen İlyas Salman'a "Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun" dedi. Yaşadığı üzüntüden bahseden Salman ise "Sanat ölümü korkutmak içindir" cevabını verdi.
2 yıl önce 11 yıllık ilişkisini bitire dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, kendisinden 16 yaş küçük İngiliz aktör Lucien Laviscount ile aşk yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün annesinin ölümünden 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de hayatını kaybetti. Cevdet Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
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