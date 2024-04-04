Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı duyurdu - Son Dakika
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı duyurdu

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer\'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı duyurdu

Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını duyurdu. Değerli oyuncu Buğrahan Tuncer ve eşi Eda Ece Tuncer'in dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.

04.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı duyurdu.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol Instagram hesabı duyurdu.

Değerli oyuncumuz Buğrahan Tuncer ve sevgili eşi Eda Ece Tuncer'in bugün dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık, mutluluk dolu uzun bir ömür diler, Tuncer Ailesi'ni gönülden tebrik ederiz.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı duyurdu - Son Dakika
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