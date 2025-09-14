Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı - Son Dakika
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis\'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
14.09.2025 08:59
Edis'in spor yaparken çektiği görüntülere Demet Akalın kayıtsız kalamayarak, "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" yorumu yaptı. Edis "Önce ben bir büyüyeyim de" derken Edis'in annesi de sohbete dahil oldu ve "Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim" ifadelerini kullandı.

Son yılların popüler isimlerinden Edis, sosyal medyada spor yaptığı anlara dair paylaşımıyla gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, spor salonundan yayınladığı videosuyla fit görünümünü takipçilerine gösterdi.

DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI

Yaz aylarına Sefo ile yaptığı "Yerinde Dur" düetiyle damga vuran Demet Akalın, meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Edis'in spor videosuna esprili bir yorum yapan Akalın, "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" ifadelerini kullandı. Akalın'ın yorumuna yanıt veren Edis ise, "Önce ben bir büyüyeyim de" diyerek güldürdü.

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

"ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ O TORUNU"

Sohbete dahil olan Edis'in annesi de Demet Akalın'a destek çıkarak, "Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim. Ağzına sağlık" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü isimler arasındaki bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de çok sayıda yorum geldi.

Magazin

Son Dakika Magazin Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı - Son Dakika
