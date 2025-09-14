Edis\'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Son yılların popüler isimlerinden Edis, sosyal medyada spor yaptığı anlara dair paylaşımıyla gündem oldu. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, spor salonundan yayınladığı videosuyla fit görünümünü takipçilerine gösterdi.

DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI

Yaz aylarına Sefo ile yaptığı "Yerinde Dur" düetiyle damga vuran Demet Akalın, meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Edis'in spor videosuna esprili bir yorum yapan Akalın, "Aşkım çoluk çocuğa karış Edis'im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı" ifadelerini kullandı. Akalın'ın yorumuna yanıt veren Edis ise, "Önce ben bir büyüyeyim de" diyerek güldürdü.

"ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ O TORUNU"

Sohbete dahil olan Edis'in annesi de Demet Akalın'a destek çıkarak, "Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim. Ağzına sağlık" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü isimler arasındaki bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de çok sayıda yorum geldi.