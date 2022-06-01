Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı

01.06.2022 10:05

Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı Edis, Harbiye'de verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Babasını konser alanında yalnız görünce gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı, annesinin son kemoterapisini aldığını ve yakında sağlığına kavuşacağını söyledi.

Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Edis'in annesi bir süredir kanser tedavisi görüyor. Şarkıcının babası ise dün akşam Harbiye'de yüzlerce kişiye konser veren oğlunu yalnız bırakmadı. Babasını karşısında tek başına gören Edis ise duygusal anlar yaşadı.

"SON 6 AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ"

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir'de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini belirtti. Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan genç şarkıcı, "Böyle ağlayan biri değilimdir. Son 6 ayımız ailecek çok zor geçti. Birden babamı karşımda görünce kötü oldum. Annem şu an İzmir'de ve son kemoterapisini alıyor. Bitiriyoruz her şeyi. Babamı da yalnız görünce duygulandım kusura bakmayın. Mahvettim ya" dedi.

Annesi kanser tedavisi gören Edis, konserinde babasını yalnız görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Annesi kanser tedavisi gören Edis, konserinde babasını yalnız görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Annesi kanser tedavisi gören Edis, konserinde babasını yalnız görünce gözyaşlarına hakim olamadı
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Son Dakika Magazin Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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