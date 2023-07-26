Tası tarağı toplayıp köye yerleşen Özlem Tekin, sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş

Yıllar önce şanı şöhreti geride bırakıp Milas'ta bir köye yerleşen efsane rokççı Özlem Tekin'in bir süredir çiftlik evinde olmadığı ortaya çıktı.

ÇİFTLİK EVİNE YERLEŞMİŞTİ

Bir dönemin ünlü rokçısı Özlem Tekin, 2018'de Milas'tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Çiftlik evinde meyce yetiştiren ve hayvan besleyen Özlem Tekin, geçtiğimiz yıllarda birkaç kez çiftlik evinde görüntülenmişti.

KAPISINA KİLİT VURDU

Sosyal medya hesabında da en son paylaşımı 2013'te yapan ünlü şarkıcının sırra kadem bastığı iddia edildi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

ENDİŞELİLER

Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.