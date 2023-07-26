Tası tarağı toplayıp köye yerleşen Özlem Tekin, sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş - Son Dakika
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Tası tarağı toplayıp köye yerleşen Özlem Tekin, sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş

26.07.2023 15:06

Şehir hayatını bırakarak köye yerleşen şarkıcı Özlem Tekin, köy evinin kapısına kilit vurup kayıplara karıştı. Komşularının iddiasına göre ünlü şarkıcı bir süredir ortalarda yok.

Yıllar önce şanı şöhreti geride bırakıp Milas'ta bir köye yerleşen efsane rokççı Özlem Tekin'in bir süredir çiftlik evinde olmadığı ortaya çıktı.

ÇİFTLİK EVİNE YERLEŞMİŞTİ

Bir dönemin ünlü rokçısı Özlem Tekin, 2018'de Milas'tan 30 dönüm arazi satın aldı, üzerine küçük bir ev yaptırdı. Çiftlik evinde meyce yetiştiren ve hayvan besleyen Özlem Tekin, geçtiğimiz yıllarda birkaç kez çiftlik evinde görüntülenmişti.

Şanı şöhreti bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş

KAPISINA KİLİT VURDU

Sosyal medya hesabında da en son paylaşımı 2013'te yapan ünlü şarkıcının sırra kadem bastığı iddia edildi. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

Şanı şöhreti bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş

ENDİŞELİLER

Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.

Şanı şöhreti bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş
Şanı şöhreti bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş
Şanı şöhreti bırakıp köye yerleşen Özlem Tekin sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş
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Özlem Tekin, Çiftlik, Milas, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tası tarağı toplayıp köye yerleşen Özlem Tekin, sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tası tarağı toplayıp köye yerleşen Özlem Tekin, sırra kadem bastı! Kapısına kilit vurup gitmiş - Son Dakika
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