Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez" - Son Dakika
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Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"

15.06.2022 16:17

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının 30 TL'ye yaklaşmasıyla bir dönem evlilik programında "2 bin 500 TL, sanmıyorum benim aracımın mazotuna yetsin" ifadelerini kullanan ve sosyal medyada popüler olan gelin adayı Çiğdem yeniden gündem oldu.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları vatandaşların cebini zorlamaya devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatının 30 TL'ye dayanmasının ardından daha önce Seda Sayan'ın evlilik programı Evleneceksen Gel adlı yarışmada yaptığı benzin çıkışıyla tanınan gelin adayı Çiğdem yeniden gündem oldu.

"ARACIMIN MAZOTUNA YETMEZ" DEMİŞTİ

Gelin adayı Çiğdem, 2015 yılında gerçekleştirilen programda kendisine talip olan damat adayının 2 bin 500 TL olan maaşı hakkında, "Bu maaş sanmıyorum ki benim aracımın mazotuna yetsin" yorumu yapması nedeniyle çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Benzin fiyatlarının 30 TL'ye dayanmasının ardından gelin adayı Çiğdem'in videosu da sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Çiğdem hakkında "Kadın geleceği görmüş" gibi yorumlarda bulunuldu.

Benzin zamlarının ardından evlilik programında '2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez' diyen Çiğdem gündem oldu
Benzin zamlarının ardından evlilik programında '2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez' diyen Çiğdem gündem oldu
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Türkiye, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! '2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez" - Son Dakika
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