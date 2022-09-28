Ünlü Söz Yazarı Mehmet Yüzüak Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Ünlü Söz Yazarı Mehmet Yüzüak Yoğun Bakımda

28.09.2022 20:14
Ünlü Söz Yazarı Mehmet Yüzüak Yoğun Bakımda

Efsanevi söz yazarı Mehmet Yüzüak (72), Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Kemancı, Sevda Yolu, Şarkıların Kaderi, Yüz Karası, Sevgilim Var İzmirli, Biride Bir Bini de Bir, Bir Mucize Allahım, Hasret Pınarı, Günah Defteri, Sevgilim Var Gurbette, Dalgın Gözler, Günahkar Olmadan gibi çok sayıda önemli şarkının söz yazarı Mehmet Yüzüak İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

Magazinsortie.com 'dan gazeteci Olcay Ünal Sert'in haberine söz yazarı Mehmet Yüzüak dün gece saat 02.00 civarında kanama geçirerek acil olarak hastaneye kaldırıldı. Midesinden ve karaciğerinden tetkikler yapılan Yüzüak'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Henüz teşhis konulmadığı için kanamanın nedeni bilinmiyor. Mehmet Yüzüak, bir süredir dişlerinden rahatsız olduğu için antibiyotik tedavisi görüyordu.

Mehmet Yüzüak, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklama da "Yataktan kalktım sürünerekten gece ambulans çağırdım, bütün yerler kan revan içinde kaldı. Ambulans Allah'tan 3 dakikada geldi, evim yakın ya hemen beni hastaneye kaldırdılar, yoğun bakıma aldılar gece, sabaha kadar uğraştılar. Bütün Doktorlar uğraştı, hala iç organlarımdan neden kaynaklandığını araştırıyorlar. Allah razı olsun devletimden. Bu kadar mı hastane temiz olur, bu kadar mı doktorlar iyi olur. Ne olur doktorları şikayet etmeyelim, doktorları sevelim, ne olur." dedi. Kanamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirten Yüzüak; "Mideme 3 tane bant takıldı kanların durması için. Tetkiklerin ardından kanamanın neden olduğu ortaya çıkacak." dedi.

Mehmet Yüzüak son olarak "Dualarınızı bekliyorum, herhalde beni birkaç gün bırakmayacaklar. Diş tedavisi olurken dişçinin bana yazmış olduğu kutu kutu antibiyotikleri kullandım bilinçsiz bir şekilde ama o doktorun da bu kadar antibiyotik yazması hataymış, birden kanama yaptı gece yataktan fırladım, salona kadar sürüne sürüne gittim. Nihayet şimdi buradayım" dedi.

Mehmet Yüzüak'ın sosyal medya hesabından yeğeninin yaptığı açıklamada;"Canım amcam Mehmet Yüzüak komada. Gece 02.00'den beri ölümle pençeleşiyor" notu düşüldü.

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Kaynak: Snob Magazin

Ünal Sert, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Söz Yazarı Mehmet Yüzüak Yoğun Bakımda - Son Dakika

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