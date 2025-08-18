Ekin Uzunlar Erzincan\'da Coşturdu

Erzincan Yaşayan Miras Festivali son gününde Ekin Uzunlar konserine ev sahipliği yaptı. Erzincan'da kemençe eşliğinde Karadeniz ezgileri yankılandı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Erzincan Yaşayan Miras Festivali kapsamında; Cumhuriyet Meydanı'nda sanatseverlerle buluştu. Kemençesi ile sahne alan ünlü sanatçı konserde; "Hüznün Gemileri", "Başka Bir İhtimal", "Ağla Gözün", "Geliyorum Yar", "Son Bir Kez" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Uzunlar, dizi müziklerinden dünya müziğine, horondan oyun havalarına varan geniş repertuvarı ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla beraber söyleyen Uzunlar, kemençe resitalinin yanı sıra bateri perform ansıyla da kalabalığı coşturdu. - ERZİNCAN