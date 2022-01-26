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Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor - Son Dakika

Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor

26.01.2022 08:39

Yayın hayatına yeni sezonda başlayan Elkızı ve Annemizi Saklarken isimli dizilerde reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacak. FOX TV'de yayınlanan Elkızı 13. bölümde Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken ise 8. bölümle ekran macerasını sonlandıracak.

FOX TV'de geçtiğimiz ekim ayında ilk bölümüyle ekrana gelen Elkızı dizisinin ile Star TV'de Aralık'ta yayınlanan Annemizi Saklarken'in macerası kısa sürdü.

YAYIN GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRMEK DE KURTARAMADI

Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı Elkızı dizisi için final kararı alındı. Etkileyici bir kadın hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya başladı. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan dizinin yayın günü pazar akşamına çekildi. Yine istenilen başarıya ulaşamayan dizi için final kararı alındı. Elkızı dizisi 30 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 13. bölümüyle final yapacak.

Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
Elkızı

BUGÜN FİNAL BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Ekran macerasını sonlandıracak bir diğer dizi de Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken oldu. Hande Doğandemir, Kutsi ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz aralık ayında seyirciyle buluşmuştu. Ancak dizi reytinglerde istenilen sonuçları veremeyince kanal yönetimi tarafından final kararı alındı. Annemizi Saklarken dizisi bu akşam ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yapacak.

Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
Annemizi Saklarken
Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
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Annemizi Saklarken, Elkızı, Aralık, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor - Son Dakika
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