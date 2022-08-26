Ünlü Oyuncunun Kızı Ortaya Çıktı!

Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen Nur Fettahoğlu'na hem kendi arkadaşları hem de kızı Elisa'nın arkadaşları eşlik etti.

AVM'de kaldıkları süre boyunca keyifli dakikalar geçiren anne kız, eğlenceli günün sonunda akşam saatlerinde vale noktasında ki araçlarına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Elisa'nın fotoğraf çekileceği sırada basın mensuplarına karşı verdiği poz annesi Nur Fettahoğlu'nu uzun süre güldürdü.

"EN YAKIN ARKADAŞIM LEVENT"

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz aylarda eski eşi Levent Veziroğlu ile görüntülenmişti. Fettahoğlu, "En yakın arkadaşım Levent. Bir kere kızımın babası, arkadaşım olmak zorunda zaten. Biz öyle kötü bir şekilde, düşmanlık ederek ayrılmadık. Bir kızımız var bizim. Dolayısıyla hayat bizi bir yere getiriyor yani" demişti.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu (12 Kasım 1980, Duisburg, Almanya) Türk oyuncu ve eski spikerdir. Özellikle Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker rolüyle ünlenmiş, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.

Nur Fettahoğlu 12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu. Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etmiştir.

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, Sky Türk'te borsa spikerliği yapmaya başladı.

Nur, oyunculuğa Benden Baba Olmaz ile başladı, ardından Gönül Salıncağı'nda rol aldı ve Aşk-ı Memnu'daki Peyker rolüyle de yıldızı parladı. Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi Filistin filminde Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mahidevran Sultan'ı canlandırmıştır. Mahidevran Sultan rolünde yardımcı başrol olarak birçok ödül almış, beğeni toplamıştır. Ardından Kanal D ekranlarında Hayat Yolunda adlı dizide Şafak adında bir doktoru canlandırmıştır. Filinta dizisine katılmıştır. Dizide Boris Zaharyas'ın can düşmanı Süreyya rolünde yer almıştır.

NUR FETTAHOĞLU ÖZEL HAYATI

Nur Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.