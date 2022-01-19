Ekrem İmamoğlu'na "tiyatro" çıkışında bulunan Fırat Tanış'a Şahan Gökbakar'dan yanıt

Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen metro hattıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine oyuncu Fırat Tanış, "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." paylaşımında bulunmuştu. İmamoğlu ise Tanış eleştirisini haklı bularak tüm sanatçılardan özür dilemişti.

ŞAHAN'DAN FIRAT TANIŞ'A TEPKİ

Komedyen Şahan Gökbakar, Fırat Tanış'ın verdiği tepki ile alakalı olarak "'Ne filmler çeviriyorsunuz?' sorusuna sinemacılar, 'bırakın şov yapmayı' lafına şovmenler, 'ya resmen kıvırıyorsun' lafına dansçılar, 'ne dolaplar dönüyor burada?' lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?" paylaşımında bulundu.

"İSTEYEN İSTEDİĞİ GİBİ KONUŞSUN"

Bir sonraki paylaşımında ise Gökbakar, "Bu kervana 'artistlik yapma' lafina artistler, 'bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artik' gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiçbiri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri ne zamanı ne ortamı bunların bence." ifadelerine yer verdi.