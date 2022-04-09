El Ele Yakalandılar! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika

Poz verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anıl Altan, "Pelin'in işi vardı, Müge'nin de sanırım çekimi vardı o yüzden kızlar bugün bize emanet. Güzelce bir yemek yedik, sonra da parka gideceğiz." dedi.

Erdeniz ise "Müge çekimde, benim de basketbol sezonum devam ediyor. Anıl ile beraber kızlarımızı aldık, görüştük." dedi.

Basın mensuplarının "Eşleriniz ve çocuklarınız ile beraber reklamlarda oynadınız devamı gelecek mi?" sorusuna ikili "İkimizin de devam reklamları olacak." cevabını verdi.

"KARAVAN İLE TATİLE ÇIKACAĞIZ"

Tatil planlarından da bahseden ikiliden Altan "Yazın bir yerlere kaçacağız, belki Caner'ler ile beraber tatil yaparız" dedi. Erdeniz ise "Karavanımızı tamamladık, bu yaz karavan ile tatile çıkacağız. Belki Anıl ve Pelin'de bize dahil olur beraber karavan tatili yapabiliriz." diyerek kızlarını alıp parkın yolunu tuttular.