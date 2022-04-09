El Ele Yakalandılar! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika
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El Ele Yakalandılar! Görenler Şaştı Kaldı

09.04.2022 00:16
El Ele Yakalandılar! Görenler Şaştı Kaldı

Anıl Altan ve Caner Erdeniz, geçtiğimiz akşam kızlarını da alarak Bebek'te bir mekanda yemek yedi. Babalar ve kızları yemek yedikten sonra topluca el ele tutuşarak basın mensuplarına poz verdi. Altan ve Erdeniz'in el ele pozu sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Poz verdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anıl Altan, "Pelin'in işi vardı, Müge'nin de sanırım çekimi vardı o yüzden kızlar bugün bize emanet. Güzelce bir yemek yedik, sonra da parka gideceğiz." dedi.

Erdeniz ise "Müge çekimde, benim de basketbol sezonum devam ediyor. Anıl ile beraber kızlarımızı aldık, görüştük." dedi.

Basın mensuplarının "Eşleriniz ve çocuklarınız ile beraber reklamlarda oynadınız devamı gelecek mi?" sorusuna ikili "İkimizin de devam reklamları olacak." cevabını verdi.

"KARAVAN İLE TATİLE ÇIKACAĞIZ"

Tatil planlarından da bahseden ikiliden Altan "Yazın bir yerlere kaçacağız, belki Caner'ler ile beraber tatil yaparız" dedi. Erdeniz ise "Karavanımızı tamamladık, bu yaz karavan ile tatile çıkacağız. Belki Anıl ve Pelin'de bize dahil olur beraber karavan tatili yapabiliriz." diyerek kızlarını alıp parkın yolunu tuttular.

El Ele Yakalandılar! Görenler Şaştı Kaldı

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Anıl Altan, Tatil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin El Ele Yakalandılar! Görenler Şaştı Kaldı - Son Dakika


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