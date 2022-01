Elçin Sangu, eski menajerine 3,5 milyon lira ödeyecek

Kiralık Aşk dizisiyle büyük bir şöhret yakalayan Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında tazminat davası açmıştı. "Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" diyen Okay, "10 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" demişti. Ancak taraflar uzlaşmadı ve dava uzadı.

3,5 MİLYON TL ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Habertürk'ün haberine göre; bilirkişi raporunda, Elçin Sangu'nun eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Bugün gerçekleşen duruşmada ise karar çıktı. Elçin Sangu davayı kaybetti. Mahkeme, ünlü oyuncunun Başay Okay'a 100 bin dolar tazminat (1 milyon 350 bin TL), rol aldığı reklamlarda Okay'ın hak ettiği 2 milyon 378 bin TL'yi 6 yıllık faiziyle ödemesini hükmetti.

ELÇİN SANGU'DAN İLK AÇIKLAMA: ARTIK SUSMAYACAĞIM

Mahkeme kararına isyan eden Elçin Sangu, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Sangu, "Bu zamana kadar hep sessiz kaldım ama yeter! Artık susmayacağım" dedi.

"HAKLILIĞIMIZI İSPAT EDECEĞİZ"

Sangu'nun avukatı Ali Demirel, "Yargılama süreci devam ediyor. Kesinleşmiş bir karar yok. Yasal hakkımız olan İstinaf Kanun yoluna başvuracağız. Haklılığımızı ispat edeceğiz" ifadelerini kullandı.