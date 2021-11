2020 yılında yapılan Miss Fashion Türkiye yarışmasında 1'inci seçilen Elif Yılmaz , Miss Fashion World'de Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştı. Uluslararası yarışma, 13 Kasım'da Dubai 'deki The Meydan Hotel'de gerçekleşti. 30 ülkenin katıldığı yarışmada podyuma çıkan Elif Yılmaz dereceye girmeyi başardı. Yılmaz, jürinin oylaması sonucu "first runner up" seçilerek kraliçe tacı taktı.