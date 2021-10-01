Üye Girişi
Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap - Son Dakika

Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap

01.10.2021 11:12
Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap, System.String[]

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün katıldığı canlı yayında "Emel Sayın ile 3 ay aşk yaşadım. Emel komik sever. Neden ayrıldığımızı açıklayamam." demişti. Emel Sayın'dan cevap geldi.

Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarına efsane sanatçı Emel Sayın bir hayli şaşırdı. Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Sayın; "Bu aralar tuhaf açıklamalar yapıyor" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Emel Sayın'dan ilk açıklama...

"SAHNELERİ ÖZLEDİM"

- Özledik sizi, konserler olacak mı yine?

Bir sürü proje var. Sürekli toplantı halindeyiz. Biraz çektim kendimi geriye. Ortamın tatsızlığı da vardı. O yüzden, keyfim yoktu, gönlüm istemedi. Biraz çekilmek istedim. Bende özlediğim için başlayacağız yine konserlere." dedi.

-Pandemi mi etkiledi?

-Tabi ki, 1,5 sene kapalı kaldık, bu durum hepimizi etkiledi. Yazında hiç çalışmak istemedim. Tatil yapmak istedim o da bir şeye benzemedi yangınlar çıktı, Datça'daydım ben. Ardından seller oldu. Ne kadar huzursuz geçti... İnşallah herşey yoluna girmiştir, hayat devam ediyor. Benim de birkaç projem var birazdan onun da görüşmesini yapacağız.

-Kitap yazdığınızı duydum doğru mudur?

Evet kitap konusunda anlaşma yaptım. O konuda da ilerliyoruz. Galiba hepsi birden çıkacak.

- 2021 zor bir yıl oldu birçok felaketler yaşandı. Filmde aynı anda olmayan felaketler, yangınlar, seller, depremler, yanardağ patlamaları, virüs bir yandan...

- Sorma, tanımazsınız benim tatilde kaybettiğim arkadaşlarım oldu. Üstüste şeyler oldu. Tuhaf bir şekilde havuzda yüzerken bir arkadaşımı kaybettim, moral bozucu neler geldi.

Orkestra şefiniz Selçuk Tekay da hayatını kaybetti.

- 35 yıllık çalışma arkadaşımdı, onun vefatıyla kendimi eksik kalmış hissettim. O benim arkadaşım, dostum. Hala inanamıyorum, bir anda gitti, beraber projeler düşünürken. Her an telefonda konuşup, mesajlaşırken bir anda gidince şok oldum. Şimdi oğluyla görüşüyoruz. Canım benim, babasına benzetiyorum, çok üzüldüm. Sahneyken birbirimizi çok iyi tanıdığımız için birbirimize yaslanırdık. O beni anlardı ben onu, birbirimize yardımcı olurduk. Benim duruşumdan anlardı dalgınmıyım, keyiflimiyim hemen ona göre davranırdı. Bu her zaman olabilecek birşey değil. Yılların dostluğu, arkadaşlığı... Nikah şahidiydim, Elif'ten ayrılmıştı, beni de o zaman o aramıştı, o söyledi, inanamadım..

-Bugün bir itiraf geldi, duydunuz mu?

-Yok, vallahi bir şeyden haberim yok.

-Mehmet Ali Erbil, bugün Beyaz TV'de canlı yayına bağlanarak 'Söylemezsem Olmaz' programında; sizinle birlikte 3 ay aşk yaşadığını itiraf etti...

-Ben Mehmet Ali'ye sorarım... (şaşırıyor)

Ne oldu Mehmet Ali'ye son zamanlarda tuhaf açıklamalar yapıyor. Önce onunla konuşayım ben.

-Ben izleyemedim, çıkan haberlerden takip ettim. Acaba espri mi yaptı? 'Aşkım Aşkım'dan önceydi demiş...

-Çok şaşırdım. Allah Allah.. Şimdi Hülya Koçyiğit de geldi, çocukluk arkadaşımdır. Bu konuyu tekrardan konuşalım.

MEHMET ALİ ERBİL ne demişti?

Mehmet Ali Erbil dün Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programında itirafta bulunarak; 'Çok sevdiğim hala görüştüğüm, her zaman benim yanımda olan iyiliğimde kötülüğümde çok önemli bir dostum... Emel Sayın'la 3 ay kadar beraberdim. Emel Sayın hastane sürecinde beni hiç yalnız bırakmadı. Hiç kaybetmediğim, birlikte yaşadığım dostum ama neden ayrıldığımızı açıklayamam. 'Aşkım Aşkım' dizisinden çok önce olan bir ilişkiydi...' ifadelerini kullanmıştı.
Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap
Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap
Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap
Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap

Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın, Ünal Sert, Pandemi, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce 11:06 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap 11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi 10:52 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi 10:20 5 aylık hamile Sezen'in katil kocası kendini böyle savundu: Metruk binada ilişkiye girdik, daha sonra 'çocuk senden değil' dedi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler

Son Dakika Haberleri
11:05 Van Aanholt'tan saha içinde didiştiği Marsilyalı'ya gündem olacak gönderme: Peruğunu çıkaracağım cüce
11:04 İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda
11:03 Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap
10:58 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var
10:51 Vitor Pereira'ya tepki gösteren taraftarı, kaleci Berke Özer engelledi
10:48 Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi
10:47 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var
10:44 Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan dolar 8,88'den işlem görüyor
10:34 İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller
10:27 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son magazin olayları
Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti         
11:11
İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda İkinci el cep telefonlarında yüzde 20 KDV indirimi yolda         
11:04
2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var 2.5 aylık tatil sonrası açılan TBMM'nin gündeminde 4 konu var         
10:58
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller İkinci el otomobil alacaklara dikkat! İşte fiyatı 150 bin liranın altında olan otomobiller         
10:35
İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak İngiltere şimdi de kasap kriziyle uğraşıyor! Hükümet ülkeye bin yabancı kasap alacak         
10:14
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor Rekabet Kurulu'ndan Trendyol'a şok suçlama: Kendi markalarına öncelik veriyor ve satıcılar arasında ayrımcılık yapıyor         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 11:17:15. #1.11#
SON DAKİKA: Emel Sayın'dan Mehmet Ali Erbil'e şok eden cevap - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement