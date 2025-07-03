Emre Altuğ\'dan cesur klip Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Emre Altuğ, dizinin finalinin ardından yeniden müzik sahnesine iddialı bir dönüş yaptı. Uzun yıllardır sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren sanatçı, bu kez yaz mevsimine damgasını vuracak bir şarkıyla gündemde.

Altuğ, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mirkelam ile birlikte seslendirdiği "En Gerçeği" adlı parçanın klibini dün akşam dinleyicilerle paylaştı. Yaz enerjisini taşıyan parça kısa sürede müzik platformlarında dikkat çekerken, klipte yer alan bir detay özellikle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

KLİPTEKİ "DONDURMA SAHNESİ" NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRDİ

Klipte Emre Altuğ'un partneriyle birlikte aynı dondurmayı paylaştığı sahne, izleyenlerde 90'lı yılların pop kliplerine dair anıları canlandırdı. Özellikle o dönemde sıkça kullanılan benzer yakın plan sekanslar, nostalji tutkunlarını mest ederken, genç izleyiciler içinse merak uyandırıcı bir detay oldu. Sahne, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla kısa sürede viral hale geldi.

Bazı izleyiciler klibi "romantik ve dokunaklı" bulurken, bazıları da sahneyi fazla nostaljik ya da abartılı olarak değerlendirdi. Ancak genel kanı, Emre Altuğ'un müzikal dönüşünün hem müzik hem görsel açıdan güçlü olduğu yönünde birleşti.