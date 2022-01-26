Emre Kaya'nın "Sessiz Aşkı"

Besteci, Söz Yazarı, Yorumcu ve Müzisyen Emre Kaya, "Usta Şarkılar" albümü için geriye sayımın başladığını bildirirken, magazin gündemine düşen aşkı da en az başarıları kadar konuşulmaya başlandı.

Özel yaşantısından çok bestelediği şarkılar, müzik kariyerinde aldığı ödüller ve konserler serisiyle gündeme gelen Emre Kaya, güzel oyuncu Merve Boluğur ile yaşadığı aşkta da sessizliğini koruyor.

Dillerden dile dolaşan birbirinden güzel duygu yüklü şarkılarıyla seven kalplerin adeta tercümanı olan, son şarkısı "Tebessüm" ile dijital mecralarda en çok dinlenenler arasına giren Emre Kaya, hazırlıklarını sürdürdüğü "Usta Şarkılar" albümüne aşk molası verdi.

Emre Kaya'nın arabesk albümünde, Orhan Gencebay'dan Müslüm Gürses'e, Yıldız Tilbe'den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve "Yaşayan Efsane" diye tanımladığı Hakan Altun'a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserler yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Merve Boluğur ile bir mekanda görüntülenen Emre Kaya, bu ilişkiye ilişkin tek söz etmezken, yakın çevresi onun özel yaşantısından çok sanatı ile gündemde kalmayı tercih ettiğini, bu yüzden sessiz kaldığını belirttiler. - İSTANBUL