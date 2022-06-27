Emre Kaya "Usta Şarkılar"la zirvede - Son Dakika
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Emre Kaya "Usta Şarkılar"la zirvede

27.06.2022 15:33
Emre Kaya "Usta Şarkılar"la zirvede

Türk pop müziğinde kendine has yorumuyla sevenlerinin gönlünde yer edinen, ardından "Usta Şarkılar" projesiyle, arabesk eserleri seslendiren ünlü sanatçı Emre Kaya, Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde yine coştu, coşturdu.

Türk pop müziğinde kendine has yorumuyla sevenlerinin gönlünde yer edinen, ardından "Usta Şarkılar" projesiyle, arabesk eserleri seslendiren ünlü sanatçı Emre Kaya, Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde yine coştu, coşturdu.

Konserde, hınca hınç dolu salonda, en güzel aşk şarkılarını dinleyenleriyle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, müziğin zaman tüneline yolculuk yaptırdığı eserleri seslendirmedeki ustalığı kadar, sahne performansıyla da izleyenleri hayran bıraktı.

Sevenlerine doyumsuz bir gece yaşatan Emre Kaya, konserin sonunda kıpır kıpır bir Türk Halk Müziği de söyledi.

Emre Kaya, "Bahçe Duvarından Aştım" adlı eseri seslendirirken sahnede yerinde duramadı. Duygusal ve kıpır kıpır eserlerden oluşan geniş repertuarıyla gece boyunca eğlencenin ritmini pik seviyede tutmayı başaran Emre Kaya, hayranlarının "Bir de Halk Müziği projesi yolda mı?" sorularına "Neden olmasın" diye yanıt verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Emre Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Kaya 'Usta Şarkılar'la zirvede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Kaya "Usta Şarkılar"la zirvede - Son Dakika
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