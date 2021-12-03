En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Misafir dizisinde rol alan Hazal Kaya, bir arkadaşının talihsiz bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek dikkat çeken bir yardım çağrısında bulundu. Arkadaşının bir polis kurşunuyla öldürdüğünü iddia eden oyuncu, içinin yandığını ve bu olayın çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağının da altını çizdi.

"OLAYI GÖRENLER SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna önemli çağrı! 29 Kasım 2021 tarihinde saat 22.00 sularında İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Göztepe Minibüs caddesinde (Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önü) çok sevdiğimiz arkadaşımız Çetin Kaya, polis kurşunuyla başından vurularak öldürüldü. Savunmasız, silahsız vatandaşa gerçekleşmiş olan bu cinayeti gören, duyan kişilerin Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını talep ederim. İçimizin yandığı bu zor günlerimizde hukukun tarafımıza sağladığı tüm imkanları kullanarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız."

Çetin Kaya

POLİS TUTUKLANDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Kadıköy'de set çalışanı Çetin Kaya'nın ölümüne sebep olan polis memurunun tutuklandığı ortaya çıktı.