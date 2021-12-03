Üye Girişi
En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun - Son Dakika

En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun

03.12.2021 11:49
En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun

Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda arkadaşının polis kurşunuyla başından vurularak yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Arkadaşının fotoğrafını paylaşan Kaya, olayın görenlerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını rica etti.

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Misafir dizisinde rol alan Hazal Kaya, bir arkadaşının talihsiz bir şekilde hayatını kaybettiğini belirterek dikkat çeken bir yardım çağrısında bulundu. Arkadaşının bir polis kurşunuyla öldürdüğünü iddia eden oyuncu, içinin yandığını ve bu olayın çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağının da altını çizdi.

"OLAYI GÖRENLER SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNSUN"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna önemli çağrı! 29 Kasım 2021 tarihinde saat 22.00 sularında İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Göztepe Minibüs caddesinde (Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi önü) çok sevdiğimiz arkadaşımız Çetin Kaya, polis kurşunuyla başından vurularak öldürüldü. Savunmasız, silahsız vatandaşa gerçekleşmiş olan bu cinayeti gören, duyan kişilerin Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunmalarını talep ederim. İçimizin yandığı bu zor günlerimizde hukukun tarafımıza sağladığı tüm imkanları kullanarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız."

Hazal Kaya'nın acı günü! Resmen yıkıldı
Çetin Kaya

POLİS TUTUKLANDI

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Kadıköy'de set çalışanı Çetin Kaya'nın ölümüne sebep olan polis memurunun tutuklandığı ortaya çıktı.

En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun

Hazal Kaya, İstanbul, Medya, Polis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık 12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
CHP Mersin mitingine 11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 10:50 Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu 10:28 Talihsiz dükkan sahibi,hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
11:33 Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu
11:32 Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur!
11:22 CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de!
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı! Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!         
11:56
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
10:41
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 12:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement