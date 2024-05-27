Enduro tutkunu Ahmet Gümüş, düğününde motosiklet şovu yaptı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Enduro tutkunu Ahmet Gümüş, sevenlerinin de katıldığı düğün merasiminde dünya evine girdi.

Ahmet Gümüş, sahneye Enduro motosikletle gelerek şov yaptı. Büyük alkış alan gösteri sonrasında ilk dansı Ahmet ve Pınar çifti gerçekleştirdi.

Daha sonra davetlilere yemek ikramlarında bulunuldu. Takı merasimi sonrası gece boyu eğlenen çifte arkadaşları da eşlik etti. - KÜTAHYA