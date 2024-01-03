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Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi - Son Dakika
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Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon 2023'te yüzde 64,77 olduğunu öğrenen Armağan Çağlayan sessiz kalamayarak "TÜİK enflasyona, yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi" dedi.

03.01.2024 - 11:38,  Güncelleme: 12:11
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Türkiye İstatistik Kurumu; memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Rakamların ardından yılbaşı gecesi İbo Show'da sanatçıların yüzü seçilemeyecek kadar uygulanan filtreye atıfta bulanan Armağan Çağlayan "Enflasyon İbo Show filtresi uygulanmış gibi" ifadelerini kullandı.

"TEK HANEYE DÜŞECEKKEN FİLTRE UYGULANMIŞ GİBİ"

Rakamların açıklanmasının ardından X hesabından paylaşım yapan Çağlayan "2023 yılında enflasyon tam tek haneye düşecekken yüzde 64,77! Kısmet artık. TÜİK, enflasyona yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi" dedi.

Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

İBO SHOW'DA FİLTRE SORUNU

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk olmuş ancak uygulanan filtre nedeniyle ünlü isimlerin yüzü tanınmaz hale gelmişti.

Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan\'dan bomba yorum: İbo Show\'a uygulanan filtre gibi
YORUMLAR (2)
  • tolga karabulut: Armağann boşver kardo mala anlatsan da mal maldır anlamaz :D Yanıtla 19 0
  • Ahmet yilmaz: Yikilasin SARAY Yanıtla 9 3

Armağan Çağlayan, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi - Son Dakika
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