Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı Yaptı - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı Yaptı

Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği\'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı Yaptı

Engelsiz Yaşam Vakfı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Beykoz Engelliler Derneği'ne teslim ettiği tekerlekli sandalyelerle engellilerin yüzünü güldürdü. Almanya'dan getirilen ikinci el tekerlekli sandalyeler, engellilere dağıtıldı ve teşekkürlerini dile getirdiler. Vakıf başkanı Edip Önder, bu etkinliğin başlangıç olduğunu ve daha fazla ihtiyaç sahibine yardım edeceklerini belirtti.

16.05.2024 03:10
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Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Beykoz Engelliler Derneği'ne teslim edilen tekerlekli sandalyeler yüz güldürdü.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Almanya temsilcisi ve Almanya Aachen'da faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Benan Yontar ile dernek yönetimi çalışanlarının Almanya'daki bağışçılardan topladıkları bir TIR dolusu ikinci el tekerlekli sandalye ve ekipmanlar İstanbul'a geldi.

İlk etapta 24 adet tekerlekli sandalye Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Vakıf başkanı Av.Edip Önder ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra önceki dönem başkanı Atilla Kaplakarslan ile birlikte organize edilen etkinlikte, Almanya Engelsiz Yaşam Derneği başkanı Benan Yontar ve yardımcısı Aynur Kazak da hazır bulundular.

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Dünya Engelliler Haftası'nda 3 adet akülü, 16 adet manuel, 4 adet çocuk manuel ve 1 adet tuvaletli manuel olmak üzere toplam 24 adet tekerlekli sandalyeyi teslim alan engelliler mutluluklarını dile getirerek "Ekonomik şartlar nedeniyle alamadığımız tekerlekli sandalyelerin bizlere bağış yoluyla gelmesine çok sevindik.

Buradan Benan Yontar'a Almanya'daki hayırseverlere ve Engelsiz Yaşam Vakfı'na çok teşekkür ederiz" dediler.

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Edip Önder'de konuşmasında ekipmanların Almanya'dan gelmesine vesile olan herkese teşekkür ederek "Engelliler Haftası nedeniyle yapılan bu etkinlik başlangıçtır. Çok sayıdaki ekipmanları başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedir? : Engelli bireylerin toplumsal yaşama ve diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla, 1992 yılında Birleşmiş Milletler'de alınan kararla 10-16 Mayıs tarihleri "Dünya Engelliler Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelsiz Yaşam Vakfı, Beykoz Engelliler Derneği'ne Tekerlekli Sandalye Bağışı Yaptı - Son Dakika
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