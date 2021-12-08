Engin Hepileri, Evlilik Hakkında Her Şey dizisine veda ediyor

FOX ekranlarının sevilen yapımı Evlilik Hakkında Her Şey'de veda yaşanıyor. Koray karakteriyle dikkatleri üzerine çekti Engin Hepileri, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

ENGİN HEPİLERİ'NDEN DUYGUSAL VEDA

Evlilik Hakkında Her Şey dizisine veda eden Engin Hepileri, "6 haftalık @evlilikhkhersey maceram bu akşam sona eriyor. Bu güzel yolculukta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi ilgiyle izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Sizlerden haklı tepkiler aldım; Koray gibi meymenetsiz bir adamı oynadığım için. Benim görevim böyle bir karakteri en iyi şekilde canlandırmak. Çünkü bu adamlar gizlenseler de, gerçekler, aramızdalar ve oldukça çoklar. Belki durumun ciddiyetinin farkına varır da hep birlikte haykırırız." dedi.